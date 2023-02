Juve-Allegri, rinnovo e obiettivi: il futuro ora è al Max

Basta poco per cambiare idea sul futuro, la Juventus lo sa bene e ora Allegri sarebbe ormai vicino al rinnovo

Basta poco per cambiare idea sul futuro, la Juventus lo sa bene e ora Allegri sarebbe ormai vicino al rinnovo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società e il tecnico si incontreranno per parlare del contratto e per progettare le strategie in vista della prossima stagiona. L’obiettivo è quello di tenere Di Maria e contornarlo di giovani per portare avanti il progetto bianconero.