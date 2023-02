Juve, Bonucci: «Andiamo a Nantes per vincere»

Le parole di Leonardo Bonucci in vista della sfida con il Nantes della Juve: «L’Europa League è l’obiettivo della stagione»

Leonardo Bonucci è stato protagonista di Junior Reporter sul canale Twitch della Juve. Di seguito le sue parole.

RITORNO CON IL NANTES – «Si va per vincere, per una grande prestazione. Bisogna andare con la consapevolezza che sarà una partita dura, difficile, con l’obiettivo in testa. L’Europa League, una volta dentro, è l’obiettivo della stagione. Sto riprendendo la condizione, è una settimana che mi alleno ed è positivo. Sono stato fuori tanto, mi sono portato dietro quest’infortunio per qualche mese. Ora è importante stare nel gruppo e dare il contributo che si può dare. Anche 10-20-30 minuti, ognuno deve essere consapevole che quei minuti devono essere i più importanti della stagione».

CHIELLINI – «Vi posso svelare che c’è stato un Chiellini pre infortunio e post infortunio. Prima le partite lo provavano molto, le preparazioni erano piene di pressione; dopo l’infortunio è stata la svolta, ha pensato solo a viversi quei due-tre anni di carriera. Vedevi una persona completamente diversa, sereno e rilassato; è stato proprio bello vedere questo suo cambiamento, non è facile dopo una carriera vissuta così mantenendo concentrazione di sempre».

