Juve Brescia, Ronaldo a riposo: è stata una sua richiesta. I dettagli

Cristiano Ronaldo ha chiesto esplicemente a Sarri di rimanere a riposo per il match casalingo contro il Brescia

La notizia della mancata convocazione di Cristiano Ronaldo per il match contro il Brescia ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Come racconta Il Corriere della Sera questa mattina, è stato lo stesso portoghese a chiedere di non essere convocato per il match in programma oggi alle 15 all’Allianz.

Il portoghese, che aveva saltato anche la gara di andata, ha preferito concedersi un turno di riposo in modo da gestirsi in questo tour de force di febbraio. Lo staff di Sarri, in questo senso, si fida moltissimo delle sensazioni di CR7 che metterà in stand-by la sua striscia di gol consecutivi, arrivata a 10.