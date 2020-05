Juve, confronto Higuain Sarri: scudetto e Champions per rimanere

Higuain e Sarri avrebbero avuto un confronto: scudetto e Champions League per convincere la Juve a rimanere in bianconero

Gonzalo Higuain tornerà ad allenarsi alla Continassa già a partire da quest’oggi. Come spiega Tuttosport il Pipita vuole chiudere bene la stagione per convincere la Juventus. Ha già parlato con Sarri, con cui il feeling e intatto: il Pipita darà tutto per trascinare la Juve verso il nono scudetto consecutivo e la Champions.

In tutto questo però non si placano i rumors che lo vorrebbero in partenza: ha offerte dalla MLS, dall’Inghilterra (Newscastle e Wolverhampton) e permane l’idea di un ritorno al River Plate.