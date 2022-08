Juve, continuano i contatti tra Arthur e il Valencia

Arthur sempre più lontano dalla Juve: contatti continui con il Valencia di Gattuso per riportare il brasiliano in Liga

Continua la trattativa tra la Juve e il Valencia per il possibile trasferimento in Spagna di Arthur. Il centrocampista brasiliano è da qualche settimana nel mirino del club che milita in Liga ed è sempre più fuori dai progetti dei bianconeri.

La trattativa è per la cessione in prestito di Arthur che, come raccontato da Gianluca Di Marzio, avrebbe avuto recentemente un contatto positivo con Gattuso. C’è il completo gradimento del tecnico del Valencia.