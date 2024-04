Juve Fiorentina, Allegri e Italiano si giocano il futuro

Juve Fiorentina è una partita con in palio una posta altissima e non soltanto per i punti e gli obiettivi di classifica di Allegri e Italiano

Sì, perché in questa sfida c’è in mezzo anche il futuro dei due allenatori. Entrambi vogliono correre per i rispettivi obiettivi e in caso di sconfitta uno dei due potrebbe pagare tantissimo. Partiamo da Max che da settimane sente l’ombra, e le voci, di Thiago Motta rincorrersi per le pareti di Vinovo. Un po’ perché ce l’ha dietro in classifica e un po’ perché è l’idea di Giuntoli e dei bianconeri per il nuovo corso Juve.

Dall’altra parte non è da meno Italiano: una vittoria significherebbe restare agganciato al treno per l’Europa, ma deve guardarsi le spalle perché Palladino e Gilardino potrebbero rappresentare una ‘minaccia’ per la sua panchina. Lui intanto strizza l’occhio al Napoli, viste le voci delle ultime settimane. In estate potrebbe esserci un vero e proprio valzer delle panchine. Lo scrive Tuttosport.