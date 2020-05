Juve, ancora rientri: il ritorno di Rabiot e Danilo alla Continassa – VIDEO

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, è tornato a lavorare alla Continassa quest’oggi. Le ultimissime

La Juve si ricompatta. Maurizio Sarri, allenatore bianconero, da quest’oggi, potrà iniziare a contare su 23 uomini. Ieri l’ufficialità della negatività ai tamponi, oggi il ritorno di tanti bianconeri alla Continassa, a cominciare da Adrien Rabiot e Danilo.

LEGGI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SU RABIOT SU JUVENTUSNEWS24.COM

Come riportato da JuventusNews24.com, il centrocampista francese quest’oggi si è recato presso la Continassa per il ‘primo’ giorno d’allenamento dopo la sospensione del campionato per il Coronavirus. Primo giorno anche per il terzino destro Danilo.

Adrien #Rabiot è appena arrivato alla Continassa per il suo primo allenamento. ⚪⚫ #Juventus pic.twitter.com/TUlGZTaKgB — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 22, 2020

📺 Termina adesso il primo giorno di lavoro alla Continassa per Adrien #Rabiot ⚪⚫ #Juventus pic.twitter.com/LNHJaGYF3v — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 22, 2020