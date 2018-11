Juve da record: unica imbattuta in Europa

La Juve è l’unica squadra imbattuta in Europa. I bianconeri hanno vinto 3 gare su 3 in Champions League: i dettagli

La Juventus di Massimiliano Allegri ha fatto 3 su 3 e sogna l’en plein questa sera in Champions League. I bianconeri affronteranno il Manchester United all’Allianz Stadium, forti dello 0-1 dell’andata e delle due vittorie contro Valencia e Young Boys. I bianconeri non hanno mai subito gol nelle prime tre giornate di Champions League e non hanno mai perso, anzi, le hanno vinte tutte: nessuno in Europa ha fatto meglio dei bianconeri di Massimiliano Allegri (tra campionato e coppe, la Juventus non ha mai perso).

La prima parte della quarta giornata dei gironi andata in scena ieri ha regalato un nuovo record ai bianconeri (stasera la sfida con lo United): la. sconfitta del Borussia Dortmund in Champions League contro l’Atletico Madrid di Simone al Wanda Metropolitano. Un record importante per la Vecchia Signora che stasera avrà l’opportunità di migliorare: i bianconeri, in caso di vittoria, otterranno il primo posto aritmetico nel girone e il conseguente passaggio del turno con 2 giornate d’anticipo, in caso di pareggio invece la Juventus otterrebbe il passaggio del turno ma non avrebbe l’aritmetica certezza del primo posto che dovrebbe conquistare poi nelle restanti sfide contro Valencia (in casa) e Young Boys.