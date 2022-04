Juve Inter, Zamorano: «È un Superclasico, chi perde è fuori dai giochi»

L’ex nerazzurro Zamorano ha parlato in vista del derby d’Italia tra Juve e Inter

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato in vista del derby d’Italia tra nerazzurri e Juventus.

INTER A TORINO – «Parola d’ordine tranquillità: non conosco una squadra che durante un anno non abbia un “basso” calcistico, non scordiamoci che l’Inter fino al 2021 aveva toccato livelli stratosferici. Anzi, è un bene che questo calo sia avvenuto tra febbraio e marzo perché c’è ancora spazio e tempo per recuperare la vetta. Con una vittoria saremmo a -3 dal Milan, non male per prendere la rincorsa».

CHI PERDE E’ FUORI – «Chi perde è fuori dai giochi? Sì, va affrontata con responsabilità e intelligenza proprio perché è una gara da dentro o fuori. Ma con la Juve lo è sempre, a maggior ragione con questa classifica. Quando vesti il nerazzurro sai che la prima da vincere è quella con la Juve. Voi lo chiamata “derby d’Italia”, per me è un “Superclasico”. Questa vale di più proprio perché, vincendo, oltre a mettersi in scia del Milan, l’Inter taglierebbe fuori i più grandi rivali. Purtroppo, però, questa Juve non è quella fragile di inizio stagione».

