Juve, Jonh Elkann: «Risorse necessarie affinché il club sia leader mondiale»

Juve, Jonh Elkann parla del recente aumento di capitale: «Abbiamo dato le risorse per far sì che il club sia leader mondiale anche domani»

In occasione dell’evento organizzato per i 10 anni di Exor, John Elkann ha parlato del recentissimo aumento di capitale per la Juve. Ecco le parole dell’imprenditore:

«Abbiamo voluto dare alla Juventus le risorse necessarie affinché sia leader mondiale non solo oggi, ma anche domani», afferma il dirigente, a testimonianza della continua crescita del club bianconero.