Juve Kostic: «Dobbiamo continuare a spingere per la Champions»

Le parole di Filip Kostic, esterno della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro la Fiorentina

Filip Kostic ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«Questa partita è importante per noi, abbiamo bisogno di continuare a spingere in campionato. Oggi affrontiamo una squadra forte, per me la più offensiva della Serie A. Hanno giocatori forti come Belotti, Milenkovic e Gonzalez. Ci servono tre punti, perchè vogliamo giocare la Champions. Siamo pronti a dimostrarlo sul campo dando il 100%».

