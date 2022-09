Juve, la stoccata di Graziani: «Non gioca a calcio»

Le parole di Ciccio Graziani molto dure dopo il pareggio della Juve: «La Juventus può giocare bene a calcio, ma Allegri deve crederci»

Intervenuto nel corso di Sportmediaset, Ciccio Graziani ha parlato del pareggio della Juve contro la Fiorentina, concentrandosi sulle criticità del gioco bianconero. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «La Juventus può giocare bene a calcio, ma Allegri deve crederci. Voglio bene a Max, ma l’allenatore di una squadra come la Juve non può essere soddisfatto di un pari a Firenze! I bianconeri non giocano a calcio, il secondo tempo è stato bruttissimo»