Juve, giorno 0 alla Continassa: in sei rientrati per recuperare la condizione, tra questi anche Bremer

Juve, iniziata alla Continassa la stagione dei bianconeri: i primi calciatori arrivati per le visite mediche e lavorare sulla condizione, tra questi Bremer

È iniziata ufficialmente la nuova stagione della Juve, anche se l’atmosfera alla Continassa somiglia più a un “giorno zero” che a un vero primo giorno di scuola. Come riportato da Tuttosport, il centro sportivo bianconero ha accolto ieri i primi giocatori al lavoro, con un gruppo ristretto composto da elementi alle prese con il recupero fisico. Tra palestra, piscina e campo, si sono rivisti volti noti come Mattia Perin e Fabio Miretti, oltre ai nuovi arrivi Lloyd Kelly, Nicolò Savona e Juan Cabal. Tutti accomunati da una condizione da ricostruire dopo infortuni più o meno recenti, e tutti chiamati a rientrare in condizione prima della partenza per il ritiro in Germania.

Il focus principale è proprio sullo stato di salute: Kelly ha svolto test al JMedical e proseguito il lavoro tra pesi, tapis roulant e piscina, mentre Savona ha seguito un percorso simile. Gleison Bremer, ancora non aggregato al gruppo, ha invece lavorato duramente in Brasile durante l’estate, seguendo un programma personalizzato. Il suo rientro in gruppo è previsto a breve, ma il ritorno in campo potrebbe slittare a dopo la prima sosta di settembre.

Discorso a parte per Miretti, rientrato dal prestito al Genoa ma fermato da un’operazione alla spalla che ha chiuso in anticipo la sua stagione. L’obiettivo iniziale della Juve era portarlo al Mondiale per Club, ma non è stato possibile. Ora si gioca le sue chance per restare, anche se sul tavolo iniziano ad affacciarsi interessamenti da altri club. Più definita la situazione di Perin: dopo l’operazione al dito della mano destra, è quasi pronto al rientro, ma sa già che questo sarà il suo ultimo pre-campionato con la maglia bianconera.

Infine, occhio a Cabal, forse il più indietro fisicamente ma tra i pochi certi di restare: Tudor lo stima e lo aspetterà. Per tutti, l’obiettivo è rientrare gradualmente e farsi trovare pronti quando il gruppo al completo si radunerà nei prossimi giorni.