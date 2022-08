Juve Milik, gli agenti restano a Torino per trovare l’intesa: le ultime

La Juve si avvicina a grandi passi verso Milik anche se ancora manca qualcosa per l’accordo, per questo gli agenti del polacco restano a Torino

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’entourage del giocatore resterà in Italia per provare a cucire la distanza tra i due club dopo aver trovato l’accordo per l’ingaggio coi bianconeri.