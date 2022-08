Roma Zakaria, colloqui in corso con la Juve: le ultime

La Roma è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Wijnaldum: l’idea è quella di Zakaria in uscita dalla Juventus

Secondo le utime voci circolate potrebbe essere una trattativa per accontentare entrambe le parti. Lo svizzero per andare a giocare in una squadra importante e con un progetto, per la Juve che si liberebbe di un centrocampista per far spazio a Paredes. Contatti continui.