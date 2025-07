Juve, rivoluzione sulle fasce: Joao Mario e Molina per mettere le ali

Juve, rivoluzione sulle corsie esterno: con il Porto si lavora per uno scambio tra Alberto Costa e Joao Mario, con l’Atletico si parla per Molina

La Juve è pronta a rivoluzionare la corsia destra. Come riportato da Tuttosport, si avvicina a grandi passi l’operazione incrociata con il Porto che vedrà Alberto Costa passare ai Dragoes e Joao Mario prendere la direzione opposta, in maglia bianconera. Non si tratta di uno scambio diretto, ma di un doppio affare parallelo: i portoghesi verserebbero 15 milioni più 1 di bonus per Costa, mentre la Juventus incasserebbe 10 milioni dalla cessione di Joao Mario, così da garantirsi una plusvalenza immediata.

La scelta del Porto è dettata anche dall’elevata concorrenza sul laterale ex Vitoria Guimaraes, esploso nella seconda parte di stagione a Torino. Farioli, nel ritiro austriaco, ha alimentato le voci convocando ben tre esterni destri, Joao Mario compreso. Una mossa che ha acceso i riflettori su un’operazione ormai in dirittura d’arrivo.

Sorprendente il cambio di rotta di Costa, che fino a pochi giorni fa sembrava determinato a restare. Tudor lo considerava un punto fermo, come dimostrano le 14 presenze consecutive da titolare da quando è entrato stabilmente nei meccanismi bianconeri. Ora, invece, la Juve dovrà ripensare completamente il settore, anche perché Timothy Weah è vicino all’addio: il Marsiglia ha trovato un accordo con l’esterno statunitense (contratto fino al 2030 da 2.5 milioni a stagione), ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. I bianconeri lo valutano tra i 20 e i 22 milioni e restano in contatto con diversi club di Premier.

In entrata, resta viva la pista che porta a Nahuel Molina: l’argentino, protagonista all’Udinese e poi all’Atletico Madrid, potrebbe lasciare i Colchoneros dopo l’arrivo di Marc Pubill. La valutazione attuale è tra i 25 e i 30 milioni, ma la Juve valuta formule alternative, come un prestito con diritto di riscatto.

Alternative? Sempre secondo Tuttosport, Lucas Vazquez, Nelson Semedo, Josha Vagnoman e Daniel Muñoz restano opzioni concrete per completare il restyling.