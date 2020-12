Juve-Napoli, ottimismo per il recupero della partita: ecco perchè

C’é ottimismo per il recupero della partita tra Juventus e Napoli: martedì ci sarà l’ultimo atto della giustizia sportiva al Collegio di Garanzia del Coni

La Repubblica stringe il focus sull’ultimo grado della giustizia sportiva per la decisione relativa a Juve-Napoli. Martedì il Colleggio di garanzia del Coni discuterà il ricorso del Napoli: gli azzurri, alla mezzanotte, hanno depositato l’ultima memoria e sono convinti di poter ribaltare lo 0-3 a tavolino.

La FIGC non ha presentato nuovi atti quindi dibatterà su quelli già esistenti. Secondo La Repubblica c’è ottimismo sul versante Napoli per il recupero della gara: in Lega si parla della possibile data (cosa mai accaduta prima) che sicuramente non avverrebbe il 13 gennaio, ormai occupato dalla Supercoppa Italiana… tra Juve e Napoli.