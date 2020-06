Juve, oggi Paratici incontra Fienga: si chiude per uno scambio? I dettagli

Secondo Tuttosport Fabio Paratici incontrerà Guido Fienga, CEO della Roma, per chiudere uno scambio. I dettagli

Dopo i contatti telefonici andati in scena negli ultimi giorni Juve e Roma sono pronte ad incontrarsi. L’obiettivo è strappare un accordo di massima per uno scambio che possa aiutare i rispettivi bilanci e che ovviamente possa essere intrigante dal punto di vista tecnico per ambo le parti.

Per questo motivo Fabio Paratici, CFO di Juventus, e Guido Fienga, ad della Roma si incontreranno oggi. Lo scenario più suggestivo è quello dello scambio Bernardeschi-Zaniolo, ma entrambi i calciatori avrebbero dei dubbi. Più facile, si legge, che a Torino possa arrivare un tra Under e Kluivert (graditi da Sarri), con Rugani o Romero come contropartita.