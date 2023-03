Juve, Orsi: «Vlahovic è un bel giocatore, ma non un fuoriclasse»

Le parole di Fernando Orsi in esclusiva a Juventusnews24.com: «Per quello che ha dato Pogba, secondo me ha fallito clamorosamente»

Fernando Orsi, ex portiere di Roma e Lazio e commentatore tecnico per Sky Sport ha parlato in esclusiva su Juventusnews24.com. Di seguito alcune su parole sulla Juve.

Che idea si è fatto sul caso Pogba? La Juve farebbe bene a valutare già l’addio?

«Per quello che ha dato Pogba, rapporto qualità-prezzo, secondo me ha fallito clamorosamente. Ora ha altri anni di contratto, vediamo se il giocatore e la società decidono di continuare insieme. Però dovrebbe esserci una presa di posizione, cioè una decisione del giocatore di capire che forse non è più il momento di rimanere alla Juve, ma provare altre strade. Prima di tutto deve rimettersi in condizione di giocare».

Tiene banco anche il momento di Vlahovic. A suo giudizio è più una questione tecnica o mentale?

«Penso che siano tutte e due, sia tecnica che mentale. Alla Fiorentina giocavano tutti per lui, alla Juventus c’è una squadra che gioca in maniera diversa. Lui ancora secondo me ha poca esperienza, si innervosisce troppo se non riesce a far gol ed è anche un po’ sfortunato. Indubbiamente le qualità ci sono, ma il gioco della Juve non lo aiuta».

Anche lei ritiene che non abbia la stoffa del campione o del fuoriclasse?

«È un gran bel giocatore. Non è un fuoriclasse, è un ottimo centravanti che ancora deve tirar fuori quelle che sono le sue caratteristiche. Ma potenzialmente è sicuramente un giocatore da tanti gol».

