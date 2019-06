Juve, Paratici vola a Parigi e a Londra: ecco i motivi

Fabio Paratici è volato prima a Parigi e poi a Londra negli ultimi due giorni: tanti incontri in agenda per il direttore sportivo

Negli ultimi due giorni Fabio Paratici è stato visto prima a Parigi e poi a Londra. Il motivo? È presto detto, provare a sbloccare la trattativa Sarri e intavolare alcuni discorsi di mercato. Come spiega Gianluca di Marzio, in Francia Paratici ha visto il Lione per discutere Ndombele e provare ad imbastire una trattativa con i francesi.

In terra inglese, invece, il ds bianconero ha prima visto il Chelsea provando a sbloccare l’affare Sarri (il Chelsea rimane fermo sulla sua posizione e vuole che la Juve paghi l’indennizzo) e poi ha incontrato i dirigenti del Manchester United per Paul Pogba. Primo incontro tra Paratici e i Red Devils per il Polpo, in una trattativa che sta per nascere e potrebbe coronare il grande sogno di mercato di Madama.