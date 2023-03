Juve-Pogba, futuro a rischio per il francese

La Juventus scarica Paul Pogba? Il francese arriva tardi e non viene convocato, un segnale deciso anche per il futuro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista che stava piano piano rientrando in campo dopo l’infortunio estivo, si è fermato per un ritardo prima della partita contro il Friburgo. Situazione che non è piaciuta alla Juve e ora valuta il futuro.