La Juve su Demiral: i bianconeri puntano il gioiello dell’Alanyspor, ma a bloccare l’operazione ci sarebbe un nodo legato al passaporto

La Juventus punta Merih Demiral, difensore centrale dell’ Alanyaspor. Sembrerebbe che Paratici sia rimasto stregato dal gioiello classe ’98, proveniente dalla Turchia. Il giocatore, protagonista della Sùper Lig, è dotato di grande fisicità e tecnica andrebbe a ringiovanire un reparto un po’ avanti con l’età del club bianconero.

Ad ostacolare il concretizzarsi di un accordo tra Juve e Demiral c’è una questione legata al passaporto extracomunitario del calciatore. Per questo motivo, i bianconeri starebbero valutando l’opzione di prendere il talento in sinergia con Sassuolo o Atalanta, così da poterlo portare a Torino in estate in vista della prossima stagione.