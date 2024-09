Juve Roma, ecco i CONVOCATI bianconeri per la Roma: PRIMA CHIAMATA per i nuovi acquisti! Ecco chi sono - Calcio News 24

Convocati Juve per il match di Serie A contro la Roma: prima volta per Nico Gonzalez e Conceicao. Koopmeiners? Ecco le ULTIME



La Juve torna in campo questa sera contro la Roma per il match valido per la terza giornata di Serie A. Diramata la lista dei convocati di Thiago Motta, in cui figurano i nuovi Nico Gonzalez e Conceicao, così come Teun Koopmeiners.

Assenti invece gli infortunati Milik, Adzic, Weah e Thuram. Ecco la lista completa a disposizione di Thiago Motta.

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

21 Fagioli

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

32 Cabal

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula