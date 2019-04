Juve, Ronaldo è entusiasta per la vittoria del suo primo scudetto: il post sui social mostra CR7 carico già in vista della prossima stagione – VIDEO

Non sarà arrivato il salto di qualità in Champions, ma la Juve chiuderà per l’ottava volta di seguito con il tricolore sul petto. Cristiano Ronaldo, autentico mattatore della stagione bianconera, celebra sui social la vittoria del suo primo scudetto.

Il portoghese è entusiasta, e la didascalia del video postato su Instagram rivela un Ronaldo già proiettato alla prossima stagione. CR7 punterà alla conquista della Champions League. Infatti scrive: «Questo è solo l’inizio. Grande Juve!».