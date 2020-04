Juve, se De Sciglio parte il sostituto si chiama Luca Pellegrini

De Sciglio, scarso feeling con Sarri: per la Juventus c’è Pellegrini. L’ex terzino del Milan non ha mai giocato così poco in carriera

Non è scoccata la scintilla tra Maurizio Sarri e Mattia De Sciglio. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport l’ex terzino del Milan non ha mai trovato così poco spazio in carriera come in questa stagione: solo 5 presenze da titolare.

Il discorso con il PSG sfumato all’ultimo a gennaio potrebbe tornare d’attualità in estate. La Juventus contestualmente sarebbe pronta a riportare Luca Pellegrini in bianconero. La permanenza di quest’ultimo a Torino potrebbe sussistere anche in caso di permanenza del numero 2.