Juve, senti Arteta: «Pep felice al City» – VIDEO

Guardiola-Juve: Arteta (ex vice) parla del futuro di Pep. Le dichiarazioni del tecnico dell’Arsenal sull’amico e collega

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal ed ex vice di Pep Guardiola al Manchester City, ha parlato del futuro del tecnico catalano, che molti sognano di vedere un giorno sulla panchina della Juventus.

Le sue parole: «Non lo so, è stato al City per quattro anni, e per lui un tempo molto lungo. Ha vinto tanto ed è felice nel club. È circondato da persone fantastiche. Sente che i giocatori e lo stile che ha creato gli appartengono . Inoltre è molto vicino ai tifosi. Lo vedo felice ma dovete chiederlo a lui».