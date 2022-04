Juve, sfida aperta per Neres: c’è anche il Benfica sul brasiliano

Non solo la Juve sulle tracce di David Neres, esterno brasiliano in uscita dallo Shaktar: su di lui c’è anche il Benfica

Anche il Benfica su David Neres, esterno brasiliano nel mirino della Juve. Secondo quanto riportato da A Bola, il club portoghese avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’ex Ajax.

Per trasferirsi a Lisbona, il classe 1997 dovrebbe però accettare di abbassare il suo ingaggio attuale da circa 3 milioni di euro a stagione. La Juventus è però avvisata: anche il Benfica è in corsa per il talento dello Shakhtar Donetsk.