Juve, Vlahovic è nervoso e deluso e per i bianconeri non è più incedibile

Dusan Vlahovic non è più incedibile per la dirigenza della Juve: in caso di un offerta irrinunciabile può partire

Dusan Vlahovic sta diventando un vero e proprio caso. Il centravanti serbo è a secco in campionato da un mese e sembra che qualcosa si sia inceppato nella testa del 9 della Juve, che in più di un’occasione è sembrato sempre più nervoso e deluso da quanto si vede in campo.

Per questo motivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il serbo non sarebbe più un incedibile. Fretta di liberarsene non c’è, ma nel caso dovessero arrivare offerte monstre in estate da Bayern o le inglesi la dirigenza ragionerebbe sul da farsi.

