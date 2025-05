Juventus Women, Sofia Cantore vola negli USA? Mega plusvalenza per le bianconere, ma apre il tema sul problema del calcio femminile in Italia

Juventus Women, Sofia Cantore potrebbe lasciare le bianconere: maxi offerta dagli USA. Per la Juve una plusvalenza enorme, ma solleva un problema

La Juventus Women potrebbe presto dover salutare Sofia Cantore, protagonista assoluta della recente stagione bianconera. L’attaccante, reduce da un’annata spettacolare chiusa con numeri in doppia cifra, sarebbe nel mirino del Washington Spirit, club della NWSL pronto a versare la clausola rescissoria inserita nell’ultimo rinnovo contrattuale della giocatrice. Si tratterebbe di un trasferimento storico: Cantore diventerebbe la prima italiana a giocare nel massimo campionato statunitense e la sua cessione rappresenterebbe la più remunerativa nella storia della Serie A femminile. Secondo quanto riportato da Juventusnews24.com, la Juventus non ha ancora ricevuto un’offerta formale, ma se l’offerta dovesse materializzarsi, non avrebbe margine di manovra. La decisione finale spetterebbe quindi solo alla giocatrice.

Il possibile addio di Cantore aprirebbe un’ulteriore riflessione sullo status attuale del calcio femminile italiano, sempre più penalizzato da una struttura economica non competitiva rispetto ai principali campionati esteri. Dopo Caruso, Grosso ed Echegini, anche Cantore potrebbe scegliere di spiccare il volo, confermando un trend che vede il talento abbandonare l’Italia. Per la dirigenza bianconera – Braghin, Mazzetta, Malatesta e Vignoni – si tratterebbe di una nuova, complessa sfida: rimpiazzare una calciatrice nel pieno della maturità tecnica e umana, senza poter contare sull’appeal di una Serie A sempre meno attrattiva. Nonostante la plusvalenza potenzialmente enorme e coerente con la sostenibilità economica perseguita dalla Juventus Women, la perdita di Cantore sarebbe un duro colpo emotivo per tifosi e squadra.