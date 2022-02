Juventus, Altobelli: «Colpaccio Vlahovic, ma non vincerà lo scudetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’e centravanti italiano Altobelli ha commentato l’acquisto di Vlahovic da parte della Juventus

Ai microfoni di 1 Football Club, Alessandro Altobelli ha così parlato della situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «In questo mercato di gennaio la Juventus ha fatto la più grande operazione che potesse fare. Ha preso Vlahovic a 60 e ha dato via due che non giocavano come Bentancur e Kulusevski per la stessa cifra. Questa è una grande operazione sia dal punto economico che sportivo. Il serbo ha segnato subito nella prima partita, quindi in questo momento bisogna aspettarsi di tutto dalla Juve. Con il passare delle giornate sarà sempre più in alto. Già ora è quarta, ma per lo Scudetto ha tre squadre davanti come Milan, Napoli ed Inter. Il campionato non lo vincerà, ma è una squadra tosta da affrontare».

