Juventus, l’Arsenal su Arthur: i bianconeri valutano le alternative

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus studia il colpo per l’eventuale dopo Arthur: piace Loftus Cheek del Chelsea

L’Arsenal continua a chiedere informazioni per Arthur. I Gunners lo vorrebbero in prestito, ma la Juventus non vorrebbe cederlo con queste condizioni, però valutano le alternative.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, piace Loftus Cheek del Chelsea. Le alternative al centrocampista dei blues sono Bruno Guimaraes e Renato Sanches.