Juventus, Benatia: «Strano vedere Dybala con la maglia dell'Inter...»

L’ex difensore della Juventus Benatia ha parlato dell’addio ai bianconeri di Dybala e di quello possibile di Chiellini

Intervistato da Gazzetta.it, Medhi Benatia ha parlato così di Juventus.

CHIELLINI VIA DALLA JUVE – «Sarebbe una grande perdita. Giorgio è innamorato del lavoro e della cultura del club bianconero. Prima di lui, è toccato a Marchisio, Barzagli e Buffon: dovesse andare via, la Juve sentirà la sua mancanza».

DYBALA VIA DALLA JUVE – «Quanto a Dybala, avrei voluto vederlo a Torino per altri 6-7 anni. Non so quali dinamiche abbiano influito sulla separazione, ma sono certo che Paulo sia un calciatore e una persona fantastica. Per me sarebbe davvero strano vederlo con la maglia dell’Inter, considerando la rivalità tra le due squadre».

ADDIO DI RONALDO – «L’addio di CR7 sarebbe una batosta per qualsiasi squadra, dal momento che parliamo di un attaccante da 30 gol a stagione. Anche nello spogliatoio, però, è un punto di riferimento per tutti. È sempre il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andarsene, si incazza come una bestia quando perde. Ti stimola a lavorare con passione, dedizione e cura dei dettagli».

