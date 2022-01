Juventus, l’ex compagno di Gatti: «Profilo adatto ai bianconeri per il futuro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Boffelli, ex compagno di Federico Gatti, ha raccontato in esclusiva a Juventusnews24 chi è il nuovo difensore bianconero

Andrea Boffel, difensore della Pro Patria, i ha parlato ai microfoni di Juventus News 24 dell’ex compagno Gatti, nuovo arrivo in casa Juventus:

GATTI – «Federico Gatti lo definisco come un difensore fisico, ma allo stesso tempo con un buon piede, una buona corsa e con molta cattiveria nei contrasti».

EXPLOIT – «Per me che l’ho conosciuto e ci ho giocato insieme onestamente pensavo ci volesse un pochino più di tempo. Però sapevo che sarebbe potuto esplodere da un momento all’altro, si vedeva che aveva tutte le caratteristiche giuste per farlo. Poi ci ha messo meno del previsto, perchè in poco più di 6 mesi è passato da essere uno che arrivava dalla Serie C alla Juve. Appena si è ambientato si è vista subito la differenza tra lui e gli altri e infatti lo volevano diverse squadre».

JUVENTUS – «Una squadra come la Juve non si può mai rifiutare. Io penso che, in un ricambio generazionale come quello che devono fare nei prossimi anni i bianconeri, il suo è un profilo più che adatto. Certo che però ha bisogno di fare un po’ di esperienza, deve giocare con continuità e anche per questo rimarrà altri 6 mesi ancora al Frosinone. La trovo una scelta giusta e spero per lui che riesca ad affermarsi anche in Serie A».

