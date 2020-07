Juventus, Bonucci e le 400 presenze: «Oggi una giornata importante per me»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato prima del derby contro il Torino

Traguardo importante per Leonardo Bonucci nel derby contro il Torino. Il difensore della Juventus raggiunge infatti quota 400 presenze con la maglia bianconera. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

GIORNATA IMPORTANTE – «A livello personale oggi è una giornata importante. Entro a far parte di una cerchia ristretta di campioni che hanno vestito questa maglia ed è motivo di orgoglio. C’è poco spazio per l’emozione perché l’obiettivo è continuare a vincere per chiudere il discorso campionato».