Juventus-Brescia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Brescia: i bianconeri di Sarri sfidano le Rondinelle di Diego López nella 24ª giornata di Serie A

La Juventus di Maurizio Sarri prosegue il testa a testa con Lazio e Inter, che si sfideranno nel posticipo nello scontro diretto, e prova ad approfittarne nel confronto casalingo che la vedrà opposta al Brescia di Diego López nella 24ª giornata di Serie A. Juventus-Brescia: la partita si giocherà domenica 16 febbraio 2020 nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Juventus-Brescia sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

La telecronaca di Juventus-Brescia su Sky sarà affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Daniele Adani al commento tecnico. Tifosi e appassionati potranno seguire il pre e post partita su ‘Sky Calcio Show’, il programma condotto in studio da Alessandro Bonan.

Juventus-Brescia, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 16 febbraio 2020

Fischio d’inizio: ore 15.00

Dove vederla in tv: SKY SPORT SERIE A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: SKY GO – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova



Le probabili formazioni

JUVENTUS – Ampio turnover per Sarri, che rivoluziona la squadra bianconera visti i tanti impegni ravvicinati. Davanti resta a casa Cristiano Ronaldo, tenuto a riposo. Il tandem d’attacco sarà dunque composto dai due argentini Dybala e Higuain, con Ramsey sulla trequarti. A centrocampo Pjanic dovrebbe agire regolarmente da regista, con Bentancur e Rabiot mezzali. Fra i pali ci sarà il portiere polacco Szczesny, con linea a quattro difensiva composta da Danilo e Alex Sandro come esterni bassi e da Rugani e Bonucci a comporre la coppia centrale. A riposo, dunque, l’olandese De Ligt e il colombiano Cuadrado, mentre è rientra fra i convocati Chiellini dopo il lungo infortunio.

BRESCIA – Assenze pesanti per Diego López, che non avrà a disposizione gli infortunati Joronen, Cistana, Tonali e Torregrossa. Fra i pali giocherà dunque Alfonso, mentre in difesa potrebbe essere adattato da centrale Mateju accanto a Chancellor, con Sabelli e Martella in fascia. In mediana Dessena agirà da playmaker, mentre Bisoli e Bjarnason dovrebbero essere le due mezzali. Sulla trequarti Zmrhal è in vantaggio su Spalek per agire a sostegno delle due punte, che saranno Balotelli e Ayé.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain. All. Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Diego López

