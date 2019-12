BUFFON: «La vita ti sorprende sempre» – VIDEO

Gigi Buffon parla dopo la sfida contro la Sampdoria e il raggiungimento del primato di presenze in Serie A: le sue parole

(Francesca Faralli inviata al Ferraris) – Il portiere della Juventus ha parlato in zona mista al termine della partita con la Sampdoria, per lui record di presenze in Serie A.

PRESENZE SERIE A – «Un anno fa oggi? Sono molto fatalista, quindi ho imparato presto che secondo me nella vita bisogna comportarsi bene e poi decide lei come sorprenderti e guidarti. Fino ad adesso non sono mai stato fregato e questo mi basta».