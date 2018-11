Juventus-Cagliari, 11^ giornata di Serie A 2018/2019: le parole in conferenza stampa alla vigilia di Massimiliano Allegri

Reduce dalla vittoria in rimonta per 1-2 sull’Empoli, la Juventus è attesa domani dalla sfida contro il Cagliari di Rolando Maran, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha analizzato: «Ho chiesto alla squadra di vincere la partita: la dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove abbiamo avuto delle difficoltà, vincere le partite non è mai semplice. Per le squadre avversarie, vincere contro di noi è sempre un traguardo importante. Le gare vanno vinte sul campo e non possiamo permetterci di perdere punti per strada: Inter e Napoli ci sono dietro. Abbiamo dei cali di tensione che ci possono fare perdere il campionato, ora abbiamo tre gare in una settimana: Cagliari, Manchester United e Milan».

Prosegue il tecnico bianconero, parlando di Cristiano Ronaldo: «E’ un calciatore imprescindibile? Lui, come Messi o Ibrahimovic al milan, i gol li fa: noi abbiamo anche Dybala e Mandzukic che segnano, aspettiamo i gol di difensori e centrocampisti, in particolare su palla inattiva». E aggiunge: «Il Cagliari è un avversario difficile, è la squadra che corre di più nel campionato ed è pericoloso in area: dobbiamo vincere e prepararci alla sfida di mercoledì. Gli infortunati? Saranno out Chiellini e Bernardeschi, mentre torneranno Khedira e Mandzukic».