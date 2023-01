Juventus, mercoledì ufficiale il nuovo Cda: Allegri e Cherubini rischiano

La Juventus mercoledì 18 gennaio ufficializzerà il nuovo Cda, ma Allegri e Cherubini restano in bilico per le nuove idee della società

Nuovi obiettivi, nuovi progetti e nuove strategie per abbassare i costi, puntare sui giovani e ridurre le spese. Così il nuovo Cda ha intenzione di mettere a posto i conti bianconeri anche per questo rischiano il posto Allegri e Cherubini. Le decisioni si prenderanno a fine stagione ma le valutazioni sono già in corso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.