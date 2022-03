Juventus, Chiellini: «Ronaldo nei momenti decisivi c’è sempre. Pogba? E’ il LeBron del calcio»

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Times Sport tornando sull’Europeo e su alcuni ex compagni

RONALDO-MESSI-MBAPPE’ – «Cristiano Ronaldo e Messi sono alieni. Sono già stato abbastanza fortunato a giocare con Cristiano per tre anni alla Juventus. Nei grandi momenti, quando hai bisogno di lui, c’è sempre. Capisci molti suoi segreti vedendolo giorno per giorno. Trova sempre nuovi obiettivi. Mbappé? È stato l’avversario più duro e più talentuoso da affrontare al momento. Non posso immaginare cosa potrà fare in futuro, amo la sua mentalità».

POGBA – «Pogba è il LeBron James del calcio. Quando l’ho visto nella prima settimana di allenamento ho detto: «Cosa? Non è reale!». Lui è un top e mi dispiace che non stia rendendo al Manchester United».

EUROPEO – «L’Inghilterra era più sotto pressione rispetto a noi giocando in casa. A volte la può essere un ostacolo. Abbiamo percepito quelle sensazioni. Abbiamo sentito la loro paura. All’intervallo eravamo calmi, poi siamo stati fortunati ai rigori».

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions è qualcosa che mi manca e che alla Juve manca dal 1996. Ci siamo andati molto vicini, ci proviamo ogni anno, ma è un torneo dove non sempre vince la squadra migliore. Negli ultimi tre anni siamo stati eliminati da Porto, Lione e Ajax. Non possiamo essere soddisfatti. Quest’anno possiamo provare a vincerla».

RITIRO – «Forse devo chiamare Zlatan e decidere insieme a lui. Potremmo fare un video per Sky in cui ci diciamo: “Cosa vuoi fare?”, “No, tu cosa vuoi fare?”, “Ok, possiamo decidere insieme”».

