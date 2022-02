Juventus, Chiesa in lista in Champions nonostante l’infortunio. Il motivo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiesa in lista Champions Juve: confermato nonostante l’infortunio. Ecco la decisione ufficiale di Allegri

La Juve ha diramato la lista Champions aggiornata in vista della fase ad eliminazione diretta. Oltre ad esclusi e volti nuovi, spicca anche il nome di Federico Chiesa.

Nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dai campi per tutta la stagione, l’esterno classe ’97 è ancora presente nell’elenco dei bianconeri per la massima competizione europea. Sono tre, infatti, i cambi previsti per la nuova lista da presentare entro la mezzanotte del 2 febbraio.