Juventus, le condizioni ufficiali di Vlahovic e Perin dopo gli esami effettuati. E Adzic…Il comunicato del club e i tempi di recupero

Juventus, le condizioni ufficiali di Vlahovic e Perin. Il comunicato del club bianconero dopo gli esami effettuati dai due giocatori post Genoa

La Juventus si ritrova a fare i conti con un’infermeria decisamente affollata dopo il dispendioso impegno di campionato contro il Genoa. La società bianconera ha prontamente diramato un bollettino ufficiale. I problemi muscolari accusati nelle ultime ore hanno reso necessari esami diagnostici approfonditi. Il comunicato della società delinea un quadro clinico ben preciso per tre importanti pedine dello scacchiere della Vecchia Signora: Dusan Vlahovic, Mattia Perin e Vasilije Adzic.

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L’infortunio di Dusan Vlahovic: i tempi di recupero

La situazione che genera la maggiore apprensione nell’ambiente torinese e tra i membri dello staff tecnico riguarda senza alcun dubbio il centravanti serbo. Durante la fase di riscaldamento svolta nel secondo tempo della gara contro il Grifone, Dusan Vlahovic ha accusato un doloroso problema al polpaccio sinistro. Il fastidio ha immediatamente allertato i preparatori atletici, costringendo il giocatore allo stop preventivo. Sottoposto ad accertamenti strumentali presso il J|medical in mattinata, il verdetto ha purtroppo confermato i peggiori timori della vigilia: gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. Questo specifico infortunio muscolare costringerà il bomber a osservare un periodo di circa tre settimane ai box, iniziando fin da subito il ciclo di terapie per scongiurare pericolose ricadute.

Sospiro di sollievo per Mattia Perin: escluse lesioni

Le notizie provenienti dall’infermeria sono decisamente più confortanti per quanto concerne l’estremo difensore bianconero. Costretto ad alzare bandiera bianca e sostituito durante l’intervallo dell’ultimo match per un fastidio al polpaccio destro, Mattia Perin è stato a sua volta sottoposto ad attenti esami clinici. Fortunatamente per la squadra, i controlli non hanno evidenziato lesioni a carico della fascia muscolare interessata. Il club ha quindi fatto trasparire un cauto ottimismo: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno per monitorare un rapido rientro in gruppo.

Il percorso di riabilitazione di Vasilije Adzic

L’ultimo importante aggiornamento fornito dalla dirigenza della Continassa riguarda le tempistiche di recupero del giovane centrocampista. Vasilije Adzic, reduce da un fastidioso infortunio alla caviglia destra rimediato durante gli impegni con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue costantemente la sua riabilitazione. Il talento continua il suo attento iter di lavoro personalizzato all’interno delle strutture del club, faticando quotidianamente per riacquistare la piena stabilità articolare prima di tornare a completa disposizione dell’allenatore.