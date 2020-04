Juventus, Cuadrado: «Momento difficile, ma bisogna essere generosi»

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è intervenuto sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole per analizzare il momento

«Bisogna essere ancora più generosi. È una benedizione poter aiutare più persone in questo momento in cui non possono andare avanti. Bisogna chiedersi quanto si può essere importanti, e non solo con i soldi. Un abbraccio, una parola, molto meglio del denaro».

QUARANTENA – «È un momento difficile per l’Italia, ma sappiamo che Dio ha il controllo di tutto. Speriamo passi molto presto, dobbiamo approfittare di stare bene in famiglia. La cosa più importante è che si senta il cuore; approfittare di questo tempo per pensare e considerare perché sta succedendo tutto questo e ricongiungersi con la fonte, che è Dio. Tutto è ispirato da Lui, tendiamogli la mano tutti insieme e come una grande famiglia ne usciremo».