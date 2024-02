Juventus, Danilo svela: «Ecco cos'ho in mente per il futuro»

Danilo, difensore della Juventus e della nazionale brasiliana, ha parlato di vari temi tra cui il suo futuro

Danilo è diventato col tempo una vera e propria colona portante della Juventus. Il difensore brasiliano è arrivato a Torino nel 2019 nello scambio che ha visto andare Cancelo al Manchester City, ora al Barcellona. Danilo ha risposto così ai microfoni di TNT Sport.

FUTURO – «Non sto ancora pensando di tornare. L’América Mineiro è stato il mio primo club e penso che quello che ha fatto Moisés è stato molto bello: tornare alle mie origini e chiudere il cerchio. Ma sto pensando di finire la mia carriera in Europa».

SERIE A E JUVE IN CHAMPIONS – «Da qualche anno il calcio italiano è in fase di rinnovamento e valorizza i giovani. Abbiamo sempre guardato l’Italia come a un Paese in cui i giocatori tendono ad arrivare tardi, ma ora stanno facendo uscire giovani che stanno dimostrato il loro potenziale e il loro talento, con buoni risultati. La Juventus sta seguendo la stessa linea ed è molto impegnata nella sostenibilità finanziaria, in altre parole, sta pensando a lungo termine. Sento che questo è “l’anno zero”, un nuovo inizio, in cui vogliamo tornare in Champions League e tornare ad essere rispettati in tutto il mondo del calcio. E, naturalmente, lottare per il titolo fino alla fine, proprio come in Coppa Italia».

