Juventus, Del Piero l’asso nella manica per recuperare i rapporti con l’Uefa

La Juventus deve recuperare il rapporto con l’Uefa dopo le tensioni riguardanti la Superlega, e l’asso nella manica potrebbe essere Del Piero.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano e bandiera bianconera potrebbe essere l’uomo giusto per la società per tornare ad essere vista di buon occhio da Ceferin e non solo. Il 18 gennaio si saprà quale sarà il Cda che darà una mano a Ferrero per portare avanti il progetto Juventus.