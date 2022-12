Juventus, Di Gennaro su Paredes: «Non è quello che conosciamo»

Le parole dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro sulle prestazioni di Leandro Paredes, centrocampista della Juventus

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio. L’ex calciatore si è espresso sulle prestazioni di Leandro Paredes e di altri giocatori della Juventus al Mondiale.

PAROLE – «Alza la media Di Maria, Paredes non ha fatto un buon Mondiale perché Scaloni ha cambiato le gerarchie in corsa. Deve ancora crescere. Pogba? Lo dico da 2-3 mesi, io credo che ci sia qualche problema serio se ancora non corre».