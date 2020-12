Le parole in conferenza stampa di Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus

Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus.

«La Juventus è una grandissima squadra. Può mettere in campo qualsiasi undici. Hanno cambiato diversi giocatori e ci vuole del tempo per mettere in campo quello che vogliono, ma alla fine prevarrà il valore dei loro giocatori».

Livello Serie A – «Non credo che il livello si sia abbassato. Il campionato italiano ha attirato calciatori importanti. È ancora più seguito, è a livello di quello inglese e spagnolo. Sono convinto che continuerà ad essere tra i più importanti al mondo».

