Juventus, Dybala: la precisione nei passaggi è da record

Dybala, dopo essere stato vicino a lasciare la Juventus, è tornato un faro della squadra. Si tratta dell’attaccante che azzecca più passaggi

Dopo essere stato a un passo dal lasciare la Juve in estate, Dybala è tornato ad essere un faro della squadra. Per quanto non sia incisivo in zona gol come in passato, tocca una valanga di palloni in ogni partita (59 passaggi per 90′, record) svariando a tutto campo.

Whoscored.com ha stilato un undici composto dai giocatori più precisi nei passaggi. Nel 4231 della squadra, Dybala è nell’inedita posizione di prima punta, con una pass accuracy superiore all’87%. Vuol dire che è l’attaccante che in europa azzecca più passaggi, conseguenza dei tanti palloni che tocca a tutto campo.