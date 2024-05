Inter, l’annuncio di Inzaghi sul futuro: «RINNOVO? Spero che accada presto QUESTA cosa…»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sul suo futuro con i nerazzurri. Tutti i dettagli in merito

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a margine del premio ricevuto dalla città di Piacenza per lo scudetto vinto.

FUTURO – «Deve essere un’Inter forte, dobbiamo migliorare ogni anno gli obiettivi. Pensare a sei trofei e una finale Champions al mio arrivo tre anni fa sembrava inimmaginabile, ma c’erano tante speranze. Sapevo di trovare una società forte, con dirigenti fortissimi: penso a Marotta, Ausilio, Baccin… Sapevo che nonostante le difficoltà avrebbero costruito squadre competitive. Poi con la squadra e i tifosi abbiamo fatto in modo di vincere sei trofei e fare una finale di Champions. Penso sia qualcosa che rimarrà dentro per sempre».

OBIETTIVI – «Vincere, perché è una squadra fantastica con tifosi meravigliosi. Cercheremo di migliorarci come abbiamo fatto ogni anno, sapendo che non sarà semplicissimo perché ci sono squadre che hanno i nostri stessi obiettivi. Penso ai miei ragazzi, che hanno fatto un campionato straordinario. E’ un percorso che sarà difficile da ripetere ma abbiamo una società che non ha soltanto esultato per gli scudetti ma è in continuo lavoro per far sì che le cose possano andare avanti allo stesso modo».

