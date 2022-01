ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dybala non rinnova con la Juventus? Clamorosa indiscrezione dall’Argentina legata al futuro dell’attaccante

Secondo quanto riferito dal giornalista Cesar Luis Merlo di Tyc Sports, Paulo Dybala, potrebbe non rinnovare il suo contratto con la Juventus.

💣💣Salvo un cambio radical en su situación, Paulo Dybala tiene decidido no renovar con Juventus el contrato que vence el 30/6/2022.

*️⃣Al futbolista le molestó que el club le cambiara las condiciones para su nuevo vinculo. Con este escenario, ya escucha ofertas. pic.twitter.com/OoyD4hws9W — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 12, 2022

Il calciatore argentino non avrebbe digerito il cambio di condizioni per il suo nuovo accordo. Per questo motivo, starebbe valutando altre opzioni.