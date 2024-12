Juventus, ecco l'incasso per la cessione di Hasa

L’ex Juventus è ad un passo dal trasferimento al Napoli: questa la cifra che intascherà il club bianconero

Luis Hasa è vicino al passaggio al Napoli dal Lecce. A riportarlo è stato Nicolò Schira che ha ricordato che la Juventus detiene una clausola sulla rivendita che porterà 150 mila euro nelle tasche biancore.

PAROLE – «La Juventus riceverà € 0,15M dall’accordo di Luis Hasa con Napoli , che pagherà € 0,5M a Lecce per ingaggiare il giovane centrocampista, che andrà di nuovo in prestito (Bari sono in pole position)».